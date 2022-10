Un post-partum en douceur. Le modèle néerlandais des Kraamzorg

Savez-vous qu'aux Pays-Bas, lorsque vous rentrez de la maternité avec votre bébé, une bonne fée est là pour vous aider au quotidien ? On l'appelle la kraamzorg. Elle surveille la santé du nourrisson et de la maman, donne un coup de main pour les repas et le ménage, conseille sur l'allaitement, le sommeil, et offre une oreille bienveillante à toute la tribu... Delphine Petit-Postma exerce ce beau métier. Avec Marion Joseph, elle nous partage ses précieux conseils pour gérer la période délicate du post-partum. Un livre aussi utile aux parents qu'aux grands-parents et aux amis, pour une entrée toute en douceur dans la grande aventure de la parentalité. - Les listes de courses et des astuces pour anticiper le retour à la maison - Des conseils de professionnels sur l'alimentation, le sommeil, l'organisation - Des témoignages de parents sur leur vécu du post-partum - Des astuces pour l'entourage, pour aider vraiment sans être envahissants Marion Joseph est rédactrice en chef adjointe du Figaro. fr et créatrice du blog Parlons Maman. Delphine Petit-Postma exerce le métier de kraamzorg à Amsterdam aux Pays-Bas.