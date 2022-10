Fleurs captives (Fleurs captives, Tome 1)

A la mort de son mari, Corinne retourne dans la demeure parentale en compagnie de ses quatre enfants, deux garçons et deux filles. Pour des histoires d'héritage, la jeune veuve doit cacher leur existence à son père, avec lequel elle est brouillée. Sa mère, pour sa part, se montre vindicative et terrible envers eux : sous couvert de les préserver, elle les séquestre dans le grenier avec à peine de quoi subsister. Alors, pour oublier, ils font de cet endroit d'incertitudes et de traumatismes le royaume de leurs jeux et de leurs rêves, le refuge secret de leur tendresse, à l'écart du monde. Mais les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Leur vie devient un enfer. Dans cette atmosphère délétère de complots familiaux, leur seul objectif demeure de s'échapper. A n'importe quel prix. Fleurs captives est le premier des cinq tomes de la saga culte de Virginia C. Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Deutsch.