Bonheur clandestin

Une fillette passionnée de lecture se fait martyriser par une camarade dont le père est libraire, une autre raconte comment elle est devenue voleuse de roses, une mère devise avec son fils à l'heure du dîner... Clarice Lispector dresse dans ces treize textes des portraits de personnages féminins d'une incroyable justesse. Elle relate les états d'âme, les grandes joies, les peines et, surtout, le moment ténu du basculement, de la perte d'innocence. Figure majeure de la littérature brésilienne, Clarice Lispector (1920-1977) a construit une oeuvre singulière et polyphonique, traversée par un questionnement sur l'étrangeté du monde cachée sous l'apparente banalité des choses. La nouvelle, pour Clarice Lispector, est un moment intensément chimique, une forme magique de perversion, au sens où il importe de dévier. Claro, Le Monde des livres. Une langue poétique follement inventive, un bijou de profondeur, brillant d'intelligence écorchée. Marine Landrot, Télérama. Traduit du portugais (Brésil) par Jacques et Teresa Thiériot, Claudia Poncioni et Didier Lamaison.