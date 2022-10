Autobiographie

Ce livre est le premier à avoir rassemblé les écrits du célèbre pasteur noir assassiné le 4 avril 1968. Il raconte la vie et le combat d'un des personnages politiques les plus importants du XXe siècle à travers sa propre vision des événements. On le découvre, jeune étudiant blessé par la ségrégation contre laquelle il va s'insurger, puis tribun enflammé, dirigeant du Mouvement pour les droits civiques, mais aussi époux amoureux et père attentif. On l'entend dénoncer l'impérialisme, la discrimination raciale, l'oppression économique et raconter ses rencontres avec Gandhi, Malcolm X, Kennedy...