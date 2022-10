IFSI Cycles de la vie UE 2.2. Cartes mentales

Objectifs : Apprendre et réviser l'intégralité de l'UE 2. 1 sous forme de cartes mentales, schémas et quiz associés. Les auteurs, formateurs en IFSI, proposent une méthode de révision visuelle, expérimentée avec succès auprès des étudiants de 1e année d'IFSI . Au sommaire : - Les fondamentaux - Biologie cellulaire - Biochimie - Biologie moléculaire - Biologie tissulaire - Explorations biologiques+ Tests de connaissances Plus de 30 cartes mentales, accompagnée de quiz et de schémas inédits en couleur pour réussir l'EU 2. 1 !