Les Aventures extraordinaires avant Adèle Blanc-Sec : Le Démon des glaces

En 1974, quand il publie ce 3e album, Tardi se place sous l'ombre tutélaire de deux illustres parrains, Jules Vernes pour le récit et Gustave Doré pour le dessin. Hommage ne signifie pas copie servile, et si Le Démon des glaces ne peut manquer d'évoquer Vingt mille lieues sous les mers, l'intention parodique vient sans cesse dynamiter l'esprit de sérieux. Tout Tardi est déjà là. Dans sa ligne de mire depuis, et pour toujours : la noirceur du monde et la perversion généralisée de l'humanité. Jérôme Plumier, figure du jeune naïf plongé dans une aventure qui le dépasse, n'est pas sans rappelé Lucien Brindavoine ou Arthur Même. Savants fous et merveilleuses mécaniques sont au rendez-vous de cet album véritable pierre angulaire de l'oeuvre de fiction de Tardi.