Philosopher sous les bombes.ukraine 2022. Avec l'Ukraine en résistance

Constantin Sigov est un philosophe ukrainien de tout premier plan, une personnalité intellectuelle, spécialiste de philosophie française. Resté à Kiev, il met aujourd'hui la philosophie à l'épreuve de la réalité : celle de la guerre, du combat, de la liberté, de la peur, de la vérité et de la résistance. L'ouvrage mêlera récit d'un quotidien sous la menace et réflexions philosophiques, dans un souci constant de s'adresser à un large public, de créer un lien avec le public. Il ne s'agit pas seulement de raconter une expérience mais de nous engager, nous aussi, en France, à penser ce qui se passe. Cette philosophie sous les bombes, témoignage et réflexions, que propose Constantin Sigov est aussi une manière de repenser, de refonder peut-être, l'éthique - à l'épreuve des faits. Que devient l'homme en guerre ? Qui est cet homme qui en moi peut résister, survivre, croire ? Il n'est pas seulement question de soldat contre soldat, de char contre char : la résistance passe aussi par la résistance de l'esprit. Qu'est-ce qui nous unit dans cet acte de résistance ? Car on ne résiste pas seul, l'Ukraine ne résiste pas seule, elle en appelle à cette "société des ébranlés" , dont parlait le philosophe Pato ? ka. Il faut penser l'Ukraine en résistance : en Ukraine, mais en France aussi. Il faut penser ce que cette résistance signifie. Et c'est cet acte de penser ensemble qui crée la solidarité. C'est un défi lancé à tous.