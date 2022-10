Luxe et digital. Les nouveaux territoires du luxe, 2e édition

C'est le digital qui a permis au luxe de se renforcer pendant la crise covid et de décupler son influence, au-delà de ses rêves les plus fous. C'est par cette analyse détonante que débute Luxe & Digital 2. Toujours dirigé par Eric Briones, ce livre dessine les nouvelles frontières du luxe pour les années à venir. Un nouveau luxe apparaît, enrichi par le digital et les promesses du Web3 (blockchain, NFT et Métavers) : le Meta Luxe. Luxe & Digital 2 est une boussole pour vous guider dans au travers des nouvelles frontières numériques et, au-delà, pour continuer à être résilient face aux transformations digitales qui s'annoncent. Les six chapitres clés (omnicanalité, data, performance, influence, écologie et web3) rassemblent les points de vue et expertises du plus grand panel de géants du digital et du luxe jamais réuni à ce jour. Méthodique (20 outils de pilotage inédits), pragmatique (100 % d'expérience terrain) et prospectif Luxe & Digital 2 s'impose à nouveau comme la référence digitale pour les marchés du luxe, de la mode et de la beauté. Avec la participation exceptionnelle d'Arianee, Bain & Compagny, Breitling, Catchpoint, DressX, Hylink, IFOP, Launchmetics, Farfetch, Garou, Google, Linkedin, Microsoft, Printemps, Publicis, Sotheby's, The Sandbox, Twitter, Ykone...