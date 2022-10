Le montage, c'est pas sorcier!. 58 leçons express pour créer un film

Vous débutez en montage et vous voulez progresser ? Vous vous posez sans doute de très nombreuses questions : A quoi servent ces énigmatiques codec, timeline et chutier dont j'entends le plus grand bien ? Comment ajuster la durée des plans ? Ajouter des sous-titres et animer un générique ? Synchroniser des dialogues ? Nettoyer la bande-son du souffle, des plops et autres parasites ? Corriger un plan surexposé ? Appliquer un étalonnage correctif et créatif aux séquences ? Encoder pour la projection en salle de cinéma ? Des notions fondamentales du montage à la pratique avec les outils essentiels des principaux logiciels du marché (Adobe Premiere Pro et Elements, DaVinci Resolve de Blackmagic, Pinnacle Studio, Magix Vidéo Deluxe...), cet ouvrage répond à vos questions en 58 leçons synthétiques. Vous y découvrirez tout ce que vous devez savoir afin de faire face à chaque étape de la création d'un film. Avec plus de 200 illustrations pas à pas, ce livre ouvre la voie du montage image et son au débutant qui désire maîtriser son flux de production de création audiovisuelle