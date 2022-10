Cartier : Beautés du Monde. High Jewelry and Precious Objects

Fidèle à la fascination des frères Cartier pour le monde et ses beautés, cette nouvelle collection fait dialoguer, tel un extraordinaire cabinet de curiosités contemporain, les merveilles de la nature et les splendeurs des cultures lointaines. De cette esthétique polymorphe jouant d'influences multiples surgit une "universalité" des formes qui infuse le style de Cartier pour donner jour à des compositions stylisées ou abstraites sublimées par le jeu des pierres. Un récif de corail serpente le long d'un collier flamboyant, une peau d'iguane mue en une matrix géométrique, un casse-tête chinois révèle une bague kaléidoscopique. Trésors naturalistes et fruits de la création humaine se rencontrent dans l'épure de combinaisons inédites, dévoilant les facettes originales d'un univers composite qui donne à voir toute la richesse de ses inspirations.