L'Imagier géant du Père Castor. Les bébés animaux

L'Imagier du Père Castor est une collection de référence pour accompagner les tout-petits dans leurs premiers apprentissages. Elle les invite à découvrir les images, reconnaître les mots et enrichir leur vocabulaire. Cet imagier présente plus de 200 bébés animaux du monde entier avec leurs parents. Les enfants pourront plonger avec plaisir dans ce livre géant, et ainsi, découvrir le monde pour mieux grandir.