Clovis & Oups Tome 3 : Le Père Noël perd la boule

Je m'appelle Clovis et lui, c'est Oups. Chaque année, on fête Noël dans la maison de Papy et Mamie, et ça c'est super. D'abord parce qu'ils ont une grande cheminée, ce qui est bien pratique pour faire passer le Père Noël et tous les cadeaux. Ensuite parce que, cette année, on a eu de la neige. Et c'était le meilleur Noël de ma vie ! Allez, je vous raconte...