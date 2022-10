Voitures rétro de légende

Revivez l'épopée de plus de 250 modèles iconiques de voiture, des années 1940 aux années 1980. Découvrez l'histoire de ces automobiles de rêve à travers les portraits des créateurs et des ingénieurs qui les ont fait naître. Admirez également, grâce à plus de 200 superbes photographies, les élégantes silhouettes et les somptueux intérieurs de ces modèles rétro. Innovantes, luxueuses et tout simplement populaires, elles font battre le coeur de chaque passionné de voitures de légende.