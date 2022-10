Saints, une figure inspirante pour chaque jour de l'année

Découvrez la vie et le destin des plus grands saints ! Connaissez-vous chaque saint du calendrier ? leur vie ? leur destin ? la raison de leur présence ? Qui était Catherine d'Alexandrie, célébrée le 25 novembre ? Saint Florian le 4 mai ou encore Jeanne le 30 mai ? Qui était aussi Appoline, que l'on fête le 9 février ? Chaque jour, découvrez une vie d'exception, et un formidable message de sagesse !