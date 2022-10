Incroyable Histoire. Quand le passé reprend vie

Un formidable voyage dans le temps pour marcher dans les rues du passé ! Cet incroyable ouvrage remonte le temps et révèle des reconstitutions incroyables et des moments passionnants de l'Histoire mondiale : sentir l'émoi de la foule aux Jeux Olympiques antiques, marcher sur les remparts de la Grande Muraille de Chine, naviguez sur le Titanic, participez aux joutes des chevaliers, vivre les dernières heures de Pompéi... Chaque histoire commence par la description d'un site archéologique dans le contexte d'aujourd'hui : comment il a été découvert et ce qu'il nous dit sur la façon dont les habitants devaient passer leur journée. Dans une 2e double, l'emplacement est recréé en 3D : en utilisant les preuves archéologiques, les gens et les lieux du passé sont ramenés à la vie sous nos yeux ! Ces images extraordinaires nous montrent l'Histoire comme jamais, jamais personne n'a pu la voir !