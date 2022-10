Viktor Vincent - Secrets de mentaliste

Vous avez toujours rêvé de devenir mentaliste ? Voici quelques clés inédites... Voici enfin le tome 2 d'un véritable best-seller, une mine de tours pour subjuguer votre public ! Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à utiliser un mélange d'astuce, d'illusion, de suggestion et de psychologie pour créer des démonstrations déroutantes donnant souvent l'impression d'un don paranormal... mais il ne s'agit que d'une impression ! Si vous avez pris le temps de lire ces lignes, il n'y a aucun doute possible : ce livre est fait pour vous ! Pour apprendre et vous surprendre, par curiosité ou passion, il vous donnera les clefs pour étonner vos proches autour d'expériences ludiques et mieux comprendre l'art fabuleux du mentalisme.