Escape book - Le mystère Houdini

Ce livre-jeu original retrace la vie de Harry Houdini, de son enfance dans le Wisconsin dans les années 1870 jusqu'à ses derniers défis, les jours précédant sa mort en 1926. Vous y découvrirez ses premiers succès aux Etats-Unis et sa conquête de l'Europe au début du XXe siècle, assisterez à ses tours de magie de plus en plus spectaculaires et comprendrez pourquoi Houdini a choisi de passer la fin de sa carrière à démystifier les médiums et autres spirites. Sous la forme d'un journal secret tenu par Houdini tout au long de sa vie, plongez dans une vingtaine de dates marquantes de la vie du magicien et résolvez des énigmes pour avancer dans votre découverte.