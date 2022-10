Gâteaux du monde. 100 recettes pour faire le tour du monde des desserts

100 recettes de gâteaux, pour faire l'unanimité chez tous les becs sucrés et voyager à travers les cinq continents ! Stollen, Torta Caprese, Pasteis de Nata, Kadaïf aux amandes, Baozi à la patate douce, Knafeh, Baklava, Pavlova, etc. , découvrez des recettes simples et variées, pour tous les goûts ! Découvrez le monde entier sans quitter votre cuisine !