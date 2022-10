Fruits de la colère. Embras(s)er nos débordements

Comme beaucoup d'émotions, la colère n'est pas toujours acceptée par ceux qui la ressentent et ceux qui la reçoivent. Pourtant, s'il y a un sentiment universel, c'est bien celui-ci. Dans nos sociétés patriarcales, elle est d'autant plus étouffée et silenciée lorsqu'elle concerne les femmes et les personnes minorisées. On les culpabilise, on les pousse à l'intérioriser et à la faire taire. Pour ouvrir le débat et aider chacun. e à reprendre le contrôle de sa colère, à se la réapproprier, plusieurs autrices prennent la plume pour livrer des textes intimes et prenants. Sous la direction de Pauline Harmange, Lucile Bellan, Douce Dibondo, Daria Marx, Fatima Ouassak laissent s'exprimer leurs colères à travers leurs prismes intimes. Naviguant entre le témoignage et l'essai, cet ouvrage pluriel est là pour donner la place qu'elle mérite à cette émotion qu'on ne sait jamais comment vivre et accepter correctement.