Celtique. 100 coloriages

Les motifs entrelacés, faits de noeuds, de cordons, de tresses et de spirales sont apparus dès le IIIe siècle de notre ère. Ils sont présents dans l'art de nombreuses civilisations. Pourtant, c'est dans l'art celte qu'ils ont acquis un symbolisme universel : la création du monde, l'équilibre de la nature, le cycle de la vie. Popularisés par les traditions folkloriques irlandaises, galloises ou bretonnes, ils ornent aujourd'hui encore bijoux ou textiles. Inspirez-vous des couleurs du célèbre Livre de Kells, l'un des plus beaux exemples de manuscrits enluminés de la culture celtique. Spirales, noeuds d'amour, triquetra, triskell, animaux fantastiques composeront de merveilleux tableaux au gré de votre inspiration, tout en vous offrant un agréable support de méditation. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer avec ces coloriages pour adultes.