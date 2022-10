Mille et une nuits

Au Proche et au Moyen-Orient, au Maghreb et en Andalousie, les arts de l'Islam ont donné naissance à des motifs raffinés, où les techniques - peinture, sculpture, calligraphie, architecture - se mêlent à une esthétique riche et lumineuse. Au gré de votre inspiration, coloriez courbes, arabesques, motifs géométriques, figuratifs et floraux pour vivre, comme un véritable voyage, un agréable moment de relaxation. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer avec ces coloriages pour adultes.