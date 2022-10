Ma vie, mes copines 28 - Le bal du collège

L'heure du bal du collège a sonné ! Chloé s'est portée volontaire pour organiser l'événement avec Rose et Violette, ses ennemies jurées. Entre la tenue à prévoir, le cavalier à trouver et la décoration à préparer, Chloé ne sait plus où donner de la tête... Mais elle peut toujours compter sur ses amis pour l'aider !