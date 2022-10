La Petite Boutique aux histoires

Tous les enfants du village connaissent Giuseppe Perroni, le cordonnier. Lui seul sait inventer des histoires extraordinaires qui les captivent et illuminent leurs regards. Quand une reine tyrannique emprisonne le pauvre cordonnier pour qu'il lui fabrique des chaussures à vie, les enfants se mobilisent et font preuve à leur tour d'imagination pour donner vie à la créature fantastique inventée par Giuseppe : le Mille-Pieds. Réussiront-ils à le délivrer ? Une superbe histoire qui célèbre le pouvoir des histoires. . . et de l'entraide !