Les Inrocks N° 14, octobre 2022 : Cinéma

Numéro Spécial Musique 200 pages Dossier spécial Jean-Luc Godard : version augmentée de 30 pages hommage : Godard artiste, Godard et la politique, Godard vu par Isabelle Huppert, Olivier Essayas, Claire Denis,... Les rendez-vous musical de l'automne : Phoenix sort Alpha Zulu / Rencontre avec Lous and the Yakuza / Sophie Royer / Dominique A Mais aussi : Paul Kircher / Hommage à William Klein / Melvil Poupaud / Sofie Royer / Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton / Jerzy Skolimowski / Edouard Levé Et toujours : Les critiques Musique, Cinéma, Séries, Jeux vidéo, Podcasts, Scènes, Arts, Libres,... . + notre CD sampler 17 titres