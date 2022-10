Mon bref passage dans l'autre monde. Expérience de mort imminente, un témoignage bouleversant

La vie après une expérience de mort imminente Dans cet ouvrage émouvant, Fabienne Raoul témoigne de sa profonde transformation suite à une EMI qu'elle a vécue en 2004. Revenue parmi les vivants après avoir vu la lumière, elle se trouve confrontée à des phénomènes extraordinaires (prémonitions et synchronicités, contacts avec l'au-delà, capacité à apaiser les souffrances...). Au fur et à mesure qu'elle apprivoise ses nouvelles facultés et qu'elle entre en contact avec l'invisible, elle appréhende autrement le monde qui l'entoure et la réalité. Et si la réalité n'était pas celle qu'on croyait et qu'il existait bien une réalité à un autre plan ? A l'aune d'explications scientifiques fondées sur les travaux de chercheurs avant-gardistes sur l'étude de la conscience (Dr. Beauregard, Charbonier, Girard, Van Lommel...), elle propose une nouvelle vision du monde. Un témoignage bouleversant et authentique.