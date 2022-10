Épuisé.e, moi ? Jamais !

Toutes les solutions naturelles pour retrouver énergie et vitalité Qui ne se plaint pas d'être fatigué aujourd'hui ? C'est presque devenu un état normal. Que se passe-t-il donc dans nos vies pour que la fatigue soit omniprésente, au point qu'elle est l'un des premiers motifs de consultation chez les médecins comme chez les naturopathes ? La réponse ? Nos rythmes, nos habitudes sont en décalage avec nos besoins physiologiques. L'alimentation moderne ne nous apporte plus d'énergie, nous manquons de sommeil, nous sommes stressés, nous sommes même "pollués" au point que, parfois, l'un de nos organes se met à dysfonctionner ou que certains équilibres, notamment hormonaux, sont rompus. Dans ce guide pratique, vous trouverez toutes les solutions, simples et naturelles, pour inverser la tendance et retrouver votre énergie et votre vitalité !