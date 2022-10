Ma bible du yoga santé - édition de luxe. Une nouvelle façon de se soigner respectueuse du corps et de l'esprit

Le livre de référence pour se soigner grâce au yoga, en édition de luxe reliée Le yoga propose un voyage à la portée de chacun d'entre nous vers l'autoguérison. Si le yoga se révèle profondément thérapeutique, il l'est sur plus d'un plan, à la fois physique, énergétique, émotionnel, mental, psychologique et spirituel. Lorsque nous tombons malades, nous souhaitons tous guérir certes, mais surtout ne pas retomber malade. Cela implique de se soigner en profondeur, en allant toucher et purifier toutes les strates de notre être. C'est dans ce sens que le yoga va devenir votre précieux allié. Dans ce livre : Comment le yoga nous soigne-t-il ? Les vertus physiques, énergétiques, mentales et spirituelles du yoga. Comment pratiquer : à quel moment, où, combien de fois par semaine, quelle tenue prévoir, comment choisir son prof... ? Les 25 postures pour préserver sa santé Allergies saisonnières, arthrose, ballonnements, compulsions alimentaires... 54 séances de yogathérapie pour soulager les maux quotidiens. Initiation à la méditation : éveillez le Bouddha qui sommeille en vous.