Ma bible des huiles essentielles - édition spéciale 15 ans

Le livre n°1 en aromathérapie dans une nouvelle édition enrichie Le best-seller historique des éditions Leduc dans une toute nouvelle édition spéciale anniversaire, entièrement mise à jour et enrichie. Par rapport à la Bible de 2020 (reliée) : - 15 nouvelles pathologies : fibromyalgie, maladie de Lyme, sclérose en plaque, fatigue chronique... => 245 pathos traitées au total - 50 nouvelles formules => 700 formules au total - 4 chapitres inédits : "Accompagner les traitements du cancer et des maladies chroniques" , "Mieux gérer ses émotions" , "Aromathérapie écoresponsable" , "Produits ménagers sûrs avec les HE" . - 200 corrections et mises à jour Et toujours : - 80 huiles essentielles les plus utiles et leurs conseils d'utilisation - 25 huiles végétales les plus employées en aromathérapie (pour les massages) avec des indications pour les choisir - 11 hydrolats + une mise en page encore plus pratique et en bichromie pour trouver en un clin d'oeil l'information recherchée + une jaquette spéciale anniversaire en Pantone métallique et fer à dorer