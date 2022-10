Les champions du monde de F1

Exhaustif : les 34 champions du monde de Formule 1 réunis dans un même livre. Mis à jour de la saison 2021, avec Max Verstappen... Ils ne sont que trente-quatre pilotes à avoir conquis le titre de champion du monde des conducteurs depuis la fondation du mondial de Formule 1 en 1950. Pour la première fois, ils sont tous réunis dans un ouvrage signé de l'incontournable chroniqueur Maurice Hamilton et des géants de la photographie de course que sont Bernard et Paul-Henri Cahier. Ces talents internationalement reconnus font vivre, par la plume et par l'objectif, une suite de portraits saisissants de ces pilotes de légende qui ont remporté le titre le plus recherché de tous en se hissant au sommet de la gloire. Des photographies inédites tirées de toute l'histoire de la Formule 1, la parole même des champions, de Lewis Hamilton à Jackie Stewart, des interviews historiques comme celles de Niki Lauda, James Hunt, Alain Prost ou Ayrton Senna font de ce livre un hommage exceptionnel de puissance et de beauté aux héros vainqueurs des championnats du monde de Formule 1.