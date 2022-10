Noël lampe magique

Un jeu de recherche amusant et éducatif ! Explore et découvre de nouvelles choses dans des scènes merveilleuses. Stimule la curiosité, la dextérité et l'attention aux détails. Voici un livre parfait pour passer de joyeuses fêtes de Noël ! Une torche en carton découpé est incluse pour que les jeunes explorateurs puissant briller derrière chaque scène et repérer un Noël magnifique. Le père Noël, le guide personnel, aidera les enfants dans leurs recherches de tous les objets magiques de Noël. Le monde du père Noêl s'ouvrira ! Bonus : trouvez un lutin de Noël chaché dans chaque scène.