Le bal des princesses - N.E. 2022

La salle est décorée, les bougies sont allumées, les invités sont arrivés : tout est prêt pour le grand bal ! Les princesses ont revêtu leur plus belle robe : laquelle d'entre elles le prince choisira-t-il d'épouser ? Entre dans le château, lis le petit poème et construis le puzzle géant ! Une boîte facile à transporter et pratique pour ranger le puzzle et recommencer le jeu.