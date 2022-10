Swiss Tattoo. Le graphisme dans la peau

Une immersion dans le style graphique du tatouage suisse accompagnée de 32 portraits d'artistes contemporains et d'un court guide pratique. Pas de marins, pas de bagnards... historiquement, la Suisse n'a pas la réputation d'être une grande nation du tatouage. Mais elle est la terre d'origine d'importants pionniers de la discipline qui ont fait des émules, dont la famille Leu. Aujourd'hui, les tatoueurs et tatoueuses courent les rues helvétiques : ils sont plus d'un millier dans le pays, dont beaucoup sont connus dans le monde entier. "Qu'est-ce qui fait la particularité du tatouage suisse ? " se demande ce livre qui présente une belle brochette de tatoueurs et tatoueuses. De grandes compétences en graphisme, une ouverture au voyage et à l'international ou un lien fort au terroir ? Il n'y a pas de réponse définitive. Mais une étonnante scène du tatouage à découvrir. Dans cet ouvrage d'exception, Clément Grandjean raconte le tatouage avec une perspective historique, artistique et sociale. 32 portraits d'artistes accompagnés de photographies de leurs oeuvres révèlent la diversité de cette scène dynamique et en constante évolution. Des interviews de grands noms du tatouage et un cahier pratique en font un ouvrage incontournable pour les amateurs de cet art.