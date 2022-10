Réussir son opération en nue-propriété. Les bons réflexes pour vendre ou investir en nue-propriété

Toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de la vente en nue-propriété et ses avantages pour le vendeur et l'acheteur. Notre pays vit une révolution démographique inédite avec un allongement de l'espérance de vie qui porte la promesse d'un vieillissement heureux et généralement en bonne santé. En parallèle, la résidence principale constitue régulièrement l'élément majeur du patrimoine des particuliers. Dans ce contexte, le rapport à la propriété évolue et de nouvelles solutions de monétisation du patrimoine immobilier émergent. La vente en nue-propriété connait actuellement une dynamique très favorable, elle permet aux propriétaires à la retraite de transformer la nue-propriété de leur bien en capital financier immédiatement disponible. Comme dans un viager, le vendeur reste dans son logement. Pour les investisseurs en nue-propriété, au-delà de leur appétence pour la pierre, ils sont nombreux à vouloir mobiliser leur capacité d'épargne en permettant à un vendeur de réaliser son projet de mieux vieillir dans l'endroit qui lui est le plus familier et dans lequel il se sent heureux. Ainsi, que ce soit pour faire une donation, régler une succession, rembourser un crédit, réaliser un projet important, cette solution présente de nombreux avantages, mais doit être abordée dans toute sa complexité. Cet ouvrage lève les voiles sur la vente et l'investissement en nue-propriété, en assure une meilleure compréhension et permet ainsi aux retraités propriétaires de leur logement qui en auraient besoin, de se tourner vers cette solution.