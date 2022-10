La maîtrise de l'amour. Apprendre l'art des relations

"Lorsque vous êtes conscient que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la plus grande maîtrise des Toltèques : la Maîtrise de l'Amour". Les idées énoncées dans cet ouvrage fondateur peuvent vous aider à améliorer vos relations, entre parents et enfants, au sein de votre couple, entre amis, et même vos relations avec des inconnus. Mais, et c'est peut-être le plus important, elles peuvent également améliorer la relation que vous entretenez avec vous-même. Quand vous apprenez à vous aimer et à vous accepter, vous apprenez en même temps à accepter sans réserve toutes les autres personnes. Lorsque vous savez que le pouvoir de la Vie à l'intérieur de vous est le même que celui figurant à l'intérieur d'autrui, il devient bien plus facile de répandre en permanence un amour inconditionnel. Et quand vous aimez sans condition, vous vous alignez sur l'esprit de la Vie qui vous traverse.