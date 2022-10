L'oracle des quatre accords toltèques. 48 cartes et un livret

Un oracle inédit et moderne pour appliquer les Quatre Accords toltèques au quotidien. Pour vous accompagner au quotidien vers la sagesse toltèque, voici un coffret-oracle contenant 48 cartes et un livret explicatif, signé don Miguel Ruiz. Il vous offre un code de conduite à la fois simple et puissant pour atteindre la liberté et le bonheur véritable. Douze cartes par accord toltèque vous sont proposées afin de travailler chacun des Quatre Accords au quotidien : prenez conscience de la puissance de votre parole, remplacez la peur par l'amour, immunisez-vous contre l'opinion d'autrui, aimez-vous et respectez-vous, parlez honnêtement, renoncez à vouloir changer les autres, restez dans l'instant présent... Ces cartes vous aideront à transformer votre existence, à mesure que vous recouvrerez la conscience et la sagesse de votre moi authentique.