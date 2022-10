Les Symboles de la République

Un ouvrage essentiel pour comprendre les valeurs de notre République Pourquoi le drapeau de la France est-il bleu, blanc, rouge ? Quand est née la devise " Liberté, Egalité, Fraternité " ? Que fête-t-on le 14 Juillet ? Largement illustré et enrichi de textes d'époque, ce livre permet de comprendre les différents symboles républicains présents dans notre vie quotidienne et dans tous les lieux de France. Les origines et les évolutions de chaque symbole sont étudiées et mises en regard de la fondation des valeurs qu'il représente, pour retracer les différentes étapes de la construction de la République française.