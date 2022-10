On nous aurait menti ? De la rumeur aux fake news

Ignorance, manipulation, escroquerie, la fabrication des fake news alimentent aujourd'hui notre quotidien. Comment peut-on les combattre ? Du créationnisme aux thèses des frères Bogdanov, des avions renifleurs aux armes de destruction massives irakiennes, de l'astrologie d'Elisabeth Teissier aux climatosceptiques, de l'homéopathie à l'hydroxychloroquine du Pr Raoult, les croyances et les escroqueries - soutenues bien souvent par complaisance et par ignorance - ont été intimement liées à l'existence de l'humanité. Aujourd'hui, relayées et amplifiées par les réseaux sociaux, les infox ou fake news sont partout ! Comment démêler le vrai du faux et aiguiser notre sens critique ? Comment s'en prémunir ? Par l'éducation et l'enseignement ? Un essai scientifique engagé, au service de l'information et de la vérité. Sommaire Préface de Guillaume Lecointre - Introduction 1. Les sources de la crédulité Le riche panorama des fake news : L'emprise des textes sacrés - Sur la propagation - Fake news sociales et escroqueries - fake news scientifiques - des exemples significatifs - De la mauvaise science à la mauvaise foi - de la "mauvaise" foi à la mauvaise science Les raisons du succès : Fake news expérimentales - Vraies fake news - Preuves scientifique à l'épreuve 2. La Bible et le Coran contre la science ou à côté ? Récit biblique - fake news ? - Galilée, précurseur théologique - Quelles ont été les positions de l'Eglise ? - Alors, contre la science ou à côté ? - Sur les croyances religieuses ou à côté ? 3. Qui croire ? Du faux protégé par des éléments du vrai - Que faire ? - Bien (culturel) mal acquis ne profite jamais - Du visible compliqué à l'invisible simple Postface de Jacques Treiner