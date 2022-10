Le burn-out, comment le prévenir ou en sortir ?

Comment (re)prendre sa vie en mains et échapper au burn out ? Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, un tiers des travailleurs européens se plaignent de problèmes de santé liés à un travail stressant. En France, la mission parlementaire sur "l'épuisement professionnel" en 2016 a révélé que l'extrapolation d'une veille mise en place dans les régions montrerait 490 000 cas d'épuisement professionnel par an, soit 2% de la population active (à partir de 15 ans et chômeurs compris). Estimation "à minima" déclarée par les auteurs. Nous sommes tous susceptibles de tomber en burn out. Nous connaissons tous un collègue, un ami, une personne de notre famille qui en a souffert. Trop de pression, trop de travail, trop de responsabilités... autant de facteurs auxquels de nombreux travailleurs font face. Le confinement et le télétravail en solitaire ont encore accentué ces chiffres. Il est donc primordial de fournir à chacun les outils pour éviter le burn out ou s'en sortir quand on est malheureusement allé trop loin. 3 grandes parties : - Comprendre : Qu'est que le burn-out et comment le reconnaitre ? (avec exercices et grilles de tests) - Agir : comment éviter le burn-out ? (avec exercices et partie pratique) - Traiter : Comment en sortir et éviter la rechute : traitement et travail sur soi Compléments numériques : Cahier d'exercices, audios, feuilles de suivi, exercices...