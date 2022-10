Remise à niveau en anglais (Catégories A et B). 30 séquences pour réussir

Indispensable, cet ouvrage a pour objectif de vous aider à vous remettre à niveau en anglais (grammaire et vocabulaire) pour remédier aux principales difficultés rencontrées par les candidats lors des épreuves écrites et orales des concours administratifs de catégories A et B. CE GUIDE CONTIENT - Des conseils méthodologiques pour s'organiser et travailler sereinement et efficacement - Un test diagnostique pour s'autoévaluer et identifier ses lacunes - 30 rappels de cours pour revoir les fondamentaux de la langue de Shakespeare - 30 séquences d'exercices pour assimiler les règles de grammaire et le vocabulaire essentiel - Des sujets d'annales corrigés pour s'entraîner dans les conditions des concours