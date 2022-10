Concours de la police nationale – 200 questions (Toutes catégories – Édition 2022-2023)

Cet ouvrage permet aux candidats de préparer au mieux les concours, catégories A, B et C de la police nationale (commissaire de police, officier de police, gardien de la paix et policier adjoint). Ces 200 questions vous permettent de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur : - L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ; l'Europe - L'environnement professionnel et les métiers de la police nationale - La fonction publique : l'administration, la déontologie des fonctionnaires et des policiers - Les connaissances techniques et professionnelles - Le commandement et le management d'une unité de police - Les questions de culture générale : économie, société, sécurité, etc.