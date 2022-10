Dictionnaire français-grec et grec-français. 4e édition revue et augmentée

Le dictionnaire indispensable pour tous les apprenants du grec. Cette 4ème édition, revue et augmentée, du dictionnaire français-grec moderne, grec moderne-français comprend : -50 000 mots et expressions ; -La transcription phonétique des entrées ; -Les tableaux de conjugaison française et grecque ; -Des mots analogues (familles de mots, synonymes, antonymes, niveaux de langue)