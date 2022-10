Réveiller ma mère

Alors que sa mère est plongée dans le coma, l'autrice trouve, pour la première fois, le courage de lui parler et d'assumer qui elle est. Un jour, une jeune femme reçoit un appel de son père ; au milieu de la confusion et des mots qui sortent dans le désordre, elle comprend, et son monde s'effondre ; sa mère est à l'hôpital, dans le coma. Précipitamment, elle quitte tout pour venir à son chevet et, avec une tendresse qu'elle n'a jamais eue, tente de la réanimer. Pour la première fois de sa vie, elle trouve le courage de s'exprimer réellement et d'être elle-même face à cette femme qui l'a tellement aimée et qu'elle n'a jamais vraiment vue. Ce récit est comme le chant d'amour d'une fille à sa mère, qui conduit dans le labyrinthe du deuil sans pathos mais avec beaucoup de poésie.