Mes tutos de sorcière bienveillante 2. Bien-être, féministe, magique

Le deuxième volume tant attendu des Tutos de sorcière bienveillante ! Mademoiselle Audrina est une sorcière des temps modernes : cette illustratrice engagée vous invite à découvrir son univers féérique, féministe, écologique et magique ! Ce guide spirituel 100 % illustré aborde une multitude de thèmes essentiels dans un but unique : créer un monde plus vert, harmonieux et bienveillant. Déclenchez la loi de l'attraction, maîtrisez la lithothérapie, invoquez la déesse en vous et créez votre vie de rêve. Les parties théorique et pratique s'accompagnent d'illustrations grand format réalisées sur mesure par l'autrice pour accompagner chaque tuto.