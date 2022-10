20 activités pour rendre votre quotidien plus zen. Guide bien-être

- Approcher la tranquilité intérieure en développant votre concentration avec ces exercices manuels et artistiques. - Couper avec la frénésie de votre quotidien pour s'installer dans le moment présent. L'esprit zen, au-delà de l'effet de mode, est avant tout une attitude et un état d'esprit à adopter. Cet ouvrage ne prétend pas aborder un tel enseignement, mais tente de mettre en lumière les nombreuses pratiques qui gravitent autour de lui. Vous découvrirez les arts du sumie(lavis japonais), l'ikebana(art floral), le kyudo(tir à l'arc), la confection de supports zen, la fabrication de parfums et de diffuseurs d'intérieur, ainsi que la cuisine zen, la marche méditative etc. Ces différents exercices, manuels ou artistiques, issus de la tradition bouddhiste et zen, vous aideront à développer votre concentration et à mieux vous relier à vous-même pour acquérir une plus grande tranquillité intérieure.