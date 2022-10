Détox mental en 21 jours

- Renforcez l'estime de soi. - Changer son opinion à propos de l'autre. - Changer ses pensées par rapport à la vie. - Transformer sa façon de penser. Nous détoxifions aujourd'hui notre corps pour le régénérer et le fortifier. Pourquoi ne pas faire de même pour notre mental, en pratiquant quotidiennement une hygiène adéquate par une transformation durable de notre façon de penser, la répétition étant une des clés du changement ? En suivant ce processus de 21 jours alliant efficacité, simplicité et légèreté, vous apprendrez à devenir enfin la personne que vous souhaitez être. Faites de votre vie une fête de tous les instants et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'influencer les événements par la vision que vous en avez !