Haïkus entre ciel et terre

Un superbe livre grand format alliant haïkus de Issa, l'un des quatre maîtres classiques du haïku japonais, et peintures et calligraphies de Manda. Un superbe livre grand format alliant haïkus de Issa et peintures et calligraphies de Manda. Poète prolifique de la période Edo, à la fin du XIXe siècle, frappé par de multiples tragédies durant sa vie, Issa est l'un des quatre maîtres classiques du haïku japonais (avec Basho, Buson et Shiki). Sa poésie empreinte de sagesse bouddhiste et d'une grande compassion se distingue également par un caractère comique ou satirique irrévérencieux. Manda a traduit les poèmes réunis dans cet ouvrage et les a illustré : à travers les thèmes abordés par le poète dont elle explicite le sens en fin d'ouvrage, Manda nous propose de plonger au coeur de la sagesse et de la culture japonaise.