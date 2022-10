Automates, robots et humains virtuels dans les arts vivants

L'auteur analyse comment des artistes ont adopté ces êtres artificiels, que sont les robots, les avatars et les humains virtuels, pour renouveler, à côté de la traditionnelle famille des "arts vivants naturels" , la famille des "arts vivants artificiels. Robots, avatars, acteurs virtuels et autres entités intelligentes sont sortis des laboratoires pour se répandre et s'immiscer jusqu'au coeur de nos activités artistiques. Des artistes audacieux ont adopté ces êtres artificiels pour prolonger et renouveler, à côté de la traditionnelle famille des " arts vivants naturels ", la famille moins connue, mais aussi ancienne, des " arts vivants artificiels ". L'auteur invite son lecteur à un voyage temporel de plus de deux milliers d'années afin de retracer la genèse de ces productions, depuis les automates, et des techniques qui leur sont associées. Il analyse comment les artistes d'aujourd'hui se sont saisis de ces artefacts pour en faire des créations en résonance avec notre temps. Les arts vivants artificiels, tout en nous offrant toujours de précieux plaisirs, nous préparent à vivre désormais en bonne compagnie avec ces entités qui nous renvoient notre image et nous obligent à redéfinir notre humanité.