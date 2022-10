Du bon usage de la gentillesse contre les méchants, les malfaisants et les salopards

Un guide ludique et décalé pour apprendre à revaloriser la gentillesse et à l'utiliser à bon escient. La gentillesse est souvent considérée comme une faiblesse. Le gentil est le fameux "trop bon, trop con" que l'on méprise. Pourtant, vivre dans la bienveillance et le partage demande une certaine force mentale, car il est plus difficile de faire le bien que de faire le mal. Cet ouvrage à la croisée des chemins entre le développement personnel et le développement spirituel nous explique comment y parvenir ! Au cours d'une sorte de parcours initiatique, apprenez à contourner vos croyances limitantes, à guérir vos blessures de l'enfance et à vaincre vos peurs. Accompagnés par des personnages mythiques, entre anecdotes, conseils et contes, découvrez les bienfaits de la gentillesse !