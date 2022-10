Les filles du Nouveau Monde

L'histoire oubliée des jeunes filles de la Salpêtrière envoyées en Nouvelle-France pour épouser les premiers colons Laure Beauséjour grandit dans un dortoir de la Salpêtrière, au milieu des prostituées, des folles et des misérables en tous genres. Elle rêve de devenir couturière et, un jour, d'épouser un membre de la noblesse. Mais en 1669, elle est envoyée en Nouvelle-France, de l'autre côté de l'Atlantique, comme "fille du roy" . De sa destination, elle ne sait presque rien, sinon que les hivers y sont d'une rigueur inhumaine et que l'on y trouve des hommes qui mangent le coeur des prêtres français. S'établir au Canada, c'est subir un châtiment pire que la mort. Aussitôt débarquée à Ville-Marie, dernier établissement avant le royaume de la forêt, Laure doit se soumettre à son destin : épouser et combler d'enfants un ex-soldat qui survit de peine et de misère dans sa cabane au fond des bois. Mais la relation qu'elle entretient avec Deskaheh, Iroquois allié, va lui dévoiler les secrets et les promesses du Nouveau Monde...