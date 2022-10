L'Art du drag

Découvrez l'univers riche et merveilleux du drag ! Ces dernières années, la culture drag a pris son envol jusqu'à s'imposer dans la pop culture. Mais quelle est l'essence de cet art ? Comment et où est-il né ? Quelles sont ses spécificités et ses plus emblématiques représentant·e·s ? Des années 1880 à nos jours, découvrez la structuration et les mutations de cet art complet, au croisement du théâtre, de la danse, de la musique et de la mode.